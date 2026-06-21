La Cátedra Honorífica Ernesto Guevara, con sede en la fábrica Comandante Ernesto Che Guevara y adjunta a la Universidad de Moa Dr. Antonio Núñez Jiménez fue escenario  del homenaje a la obra del Che mediante el empleo de materiales bibliográficos aportados por el Centro “Che Cuba” como la Revista Paradigma de junio 2023, y otros.

De acuerdo con la información en la página en Facebook “Ecg Minera” se abordó en el encuentro una faceta fundamental del Che como Ministro de Industrias y su empeño por la gestión eficiente en sector estratégico como la industria del Níquel, mostrando su conocimiento técnico, planificador y administrador sobre la base de la constante preparación, sacrificio y ética.

Así lo publicó la Revista de la Universidad de la Habana en 2017, en el artículo de la Doctora en Ciencias Delia Luisa López García, en el que refiere aspectos claves del ideario económico del Che, la transición al socialismo en las condiciones de un país subdesarrollado, la ejemplaridad, hombre nuevo, moral comunista y la transición socialista.

En el encuentro convocado por la Dirección de Seguridad y Protección y participantes de otros colectivos, en nombre del Comité del Partido en la fábrica Raúl Hernández Rodríguez convocó a ser fieles seguidores del ejemplo del Maceo y Che.