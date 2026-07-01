La Doctora en Ciencias Rosalina Leyva Escalona es una de las profesoras destacadas del preuniversitario Antonio López Fernández, de Moa. Ella es una referencia en el sector educacional y contribuyó con su experiencia al proceso de Otorgamiento de Carreras de los alumnos de 12 grado de la institución educativa.

A propósito del tema, accedió gentilmente a responder algunas preguntas de la periodista María Antonia Cabrera.

P: ¿Qué siente la profesora Rosalina Leyva este día del proceso de Otorgamiento de las especialidades?

R: “Es una mezcla de alegría y dolor porque los alumnos obtienen sus carreras y se convertirán en hombres y mujeres de bien y harán su entrada al camino de las ciencias, pero la tristeza me invade porque estoy con esos alumnos desde décimo grado impartiendo la misma asignatura.

Hoy despido al grupo del cual fui guía durante tres cursos consecutivos, un grupo que contó con 46 alumnos que es de referencia porque hay estudiantes de vanguardia entre ellos, una de las dos más integrales de la escuela. Este grupo hizo Revolución en el evento internacional de Pedagogía. Ellos han marcado mi corazón y mi vida para siempre.”

P: ¿Es indispensable para usted equilibrar la enseñanza y la educación?

R: “El conocimiento es muy importante pero quién no tenga un corazón que late en el pecho en esta obra de la educación cubana tiene que revisarse porque para que los valores fructifiquen tienen que ser cultivados por las manos amorosas del maestro”.

“La educación es indispensable, sobre todo cuando se educa con el corazón”. Considero que la educación y la instrucción deben ir de las manos.”

P: ¿Cómo proyecta la figura del alumno en el proceso educativo?

R: “La clase me toca de cerca, creo que el profesor debe sentir respeto por los alumnos, independientemente de su caracterización. Es importante para el maestro enseñar y al mismo tiempo educar.

“Por eso considero que no se debe ver al alumno como algo lejano, porque el alumno es el cómplice más cercano que tiene el maestro durante el proceso docente educativo. Ellos son los verdaderos protagonistas del proceso que se lleva a cabo en las aulas”.

“Por ellos estamos aquí, por ellos existimos, por ellos podemos soñar en grande”.

P: ¿Qué mensaje les daría a los alumnos que culminan el Preuniversitario?

R: “En primer lugar les deseo muchas felicidades a todos los alumnos que hoy recogen el fruto de sus esfuerzos al obtener sus carreras.

“Los exhorto a seguir estudiando para que logren ser buenos profesionales como los que necesita el país en una etapa muy compleja de la cual estoy segura vamos salir con la contribución de estos jóvenes”.

P: ¿Motivada usted con los resultados del proceso de Otorgamiento de las carreras?

R: “La Revolución Cubana celebra una victoria más al conocerse que se garantiza la continuidad de estudios para todos. Los 142 estudiantes tienen una especialidad. Y sí estoy motivada porque ellos serán los nuevos profesionales de la sociedad”.

Agradecimiento a la Doctora Rosalina Leyva Escalona profesora del preuniversitario Antonio López Fernández de Moa, por acceder responder las preguntas.