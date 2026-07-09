La Universidad de Moa abre la matrícula 2026-2027 con oferta renovada y de cara a su 50 aniversario

Por Comunicación Insitucional

La Universidad de Moa ha iniciado oficialmente el proceso de matrícula para el curso académico 2026-2027, ofertando sus carreras bajo la modalidad de Cursos por Encuentros, una vía pensada para facilitar el acceso a la educación superior a quienes combinan el estudio con otras responsabilidades.

El centro superior pone a disposición de los interesados un catálogo compuesto por Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Metalurgia, a las que se suman como gran novedad Ingeniería en Automática y el Ciclo Corto en Energía Renovable, esta última, una formación de Técnico Superior que responde al creciente interés por las fuentes alternativas de generación eléctrica y la sostenibilidad ambiental.

Los aspirantes deberán presentar dos fotografías de carnet, copia de la certificación de notas de 12 grado, un FAI y fotocopia del carnet de identidad por ambas caras, y pueden formalizar su inscripción acudiendo a la Facultad de Metalurgia y Electromecánica, donde la Secretaria Docente atenderá personalmente cada caso.

Con la convocatoria que se extiende hasta el mes de septiembre, la Umoa reafirma su compromiso con la formación de profesionales altamente calificados y, de cara a la conmemoración de su 50 aniversario fundacional, apuesta decididamente por seguir creciendo en número de estudiantes, ampliando su impacto en el territorio y consolidándose como un pilar de la educación técnica y científica en el país.

La institución extiende una invitación abierta a todos los jóvenes y trabajadores que deseen superarse. Un casa que mira al futuro con la experiencia de medio siglo de historia.