La Voz del Níquel, emisora de referencia a nivel nacional

La presencia de los realizadores de la Voz del Níquel en los concursos y eventos nacionales como el Antonio Yoga, fue una de las directrices del encuentro del mismo nombre, que se realiza por estos días en Santiago de Cuba.

Así lo informó el escritor y periodista Edilberto Rodríguez Tamayo -Taíno, quien durante varios años se desempeñó como Realizador de Radio y Periodista en La Portadora del Mensaje, con significativos reconocimientos en su haber .

Rodríguez Tamayo puntualizó que en el Antonio Yoga que se efectúa en la Ciudad Heroica está presente Nelson Ricardo Sierra, actual jefe de Programación de Radio Taíno quien también fue parte de la familia radial de La Voz del Níquel.

Las actividades desarrolladas por el realizador Fernando Cabrera y su esposa, la cantautora Edelis Loyola y los programas que fueron premiados a nivel provincial y nacional como La Piñata, formó parte de la disertación durante el desarrollo del encuentro

En uno de los paneles se explicó acerca del trabajo que realizan los profesionales de este medio de comunicación desde Moa y cómo eran capaces de realizar multioficios, desempeñándose muchas veces como guionistas, locutores, actrices y, a la vez, Directores de Programas, acción que se implementa actualmente en las emisoras pero que desde que estos radialistas trabajaron aquí tuvieron la experiencia y la pusieron en práctica en otras plantas radiales donde continuaron laborando.

También se habló acerca de la transformación de la Emisora Radio Taíno y cómo sirve de enlace entre los cubanos residentes en el país y los que viven en el exterior.

En el evento Antonio Yoga en Santiago de Cuba se contó con la presencia de Yusauma Cardona directora de la Radio Nacional, Yasel Toledo Presidente de la Asociación Hermanos Saíz, además de representantes de seis provincias del país incluyendo a Edilberto Rodríguez Tamayo y Nelson Ricardo Sierra, quienes se apropiaron de la experiencia recibida en La Voz del Níquel y se convirtieron en portavoz del quehacer de este medio de comunicación

Estos profesionales llevan la realidad de lo que acontece en el éter desde una emisora municipal y la extrapolan a nivel nacional.