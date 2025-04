Lidys, gracias por estar aquí

En la última visita realizada por la cantautora cubana Lidis Lamorú al municipio minero metalúrgico de Moa ofreció un concierto en la sede de La Colmenita Rayitos de Lucero a propósito del aniversario 20 de esta unidad artística .

Una vez hecha la presentación, gentilmente accedió a responder algunas preguntas a la periodista María Antonia Cabrera.

Lidys usted interpretó varios temas musicales en su concierto, son todos de su autoría?

Estos temas musicales responden a parte de mi Discografia, tengo el placer de contar con 10 discos del sello discográfico Bis Músic, todas las canciones son de mi autoría con la colaboración especial Luz y Corazón del maestro y pianista Frank Fernández.

Realmente es una joya pianistica que el Maestro logró convertir mi canción de agradecimiento en un guaguancó ,por lo tanto quien destaca tradiciones e identidad no me puede faltar.

En los temas me hago acompañar de mi hija Adriana Lorena que estudia Piano Básico en la Escuela Profesional de Música José María Ochoa, también del coro Exaudi y Diminuto. Estoy muy feliz porque he tratado que lo contemporáneo nutra a estas nuevas generaciones y los mismos transitan en diferentes géneros y ritmos .

Usted trata en sus canciones un discurso inteligente, es intencional?

El texto inteligente permite que el niño crezca y que no toque ninguna vulgaridad no hace falta , el texto inteligente permite que los niños eleven sus horizontes culturales, además de ampliar el gusto no solo estético sino ético y por eso las sonoridades y nuestra identidad deben estar muy bien identificadas. De ahí que los compositores debemos ser cuidadosos y respetar lo psicología de las edades para poder llegar a cada uno de esos sectores etáreos con esa bondad .

Muy contenta de que lo hayan asimilado bien las canciones más antiguas y las que fueron de estreno en el día de hoy.

En la canción Casa, cariño y ternura se hace un llamado a la unión familiar, por qué?

En esa canción dos C y una T es la clave por eso les digo que hay un cofre que tiene un tesoro y para abrirlo es necesario hacerlo con esa clave que es dos C y una T que quiere decir Casa, cariño y ternura: familia pura.

La familia es la célula básica de la sociedad. Es en la familia donde se reciben los primeros mimos, los primeros cuidados, es donde se aprenden las primeras palabras, es la familia la primera escuela, es en esa unidad donde está el éxito de todo lo otro que sigue.

Lidys, que proyecciones artísticas tiene en este 2025?

Son varias proyecciones de trabajo porque de aquí continuamos celebrando el aniversario 65 de los Estudios de Animación del ICAIC del 1ro al 15 de abril.

Soy una cantautora que posee 15 videos clips en dibujos animados que es el disco «Por una Sonrisa» y muy contenta de poder contribuir con mi presencia y mi obra musical en estos cines en el centro del país, voy a tener la posibilidad de estar con la compañía Fantasearte que es la compañía que estará asistiéndome en varios de mis temas. En la pantalla grande el Cofresito de Canciones en dibujos animados y esto que ya conoce la primera generación de niños que creció conmigo.

Tengo 30 años de vida artística y es importante que esta tercera generación conozca de este trabajo anterior. Muy feliz de que hayan contado conmigo para hacerlo.

Después sigo para la capital del país porque viene la parte de Corazón Feliz con los estudiantes de la enseñanza artística que ejecutarán mi obra en vivo, esto es algo que nunca he hecho.

Algún mensaje que quiera enviar al pueblo de Moa.

Moa, es el pueblo hermoso, mi tierra linda, donde nací. Gracias por estar aquí, por seguir mi huella. Gracias por ser parte de la miel y dulzura que riega este panal. Tienen la suerte de contar con esta sede, con José Turro y sus Rayitos de Lucero. Gracias por recibirme con tanto amor. Estoy feliz por recibir el cariño que siempre me ofrecen en la tierra en que nací.

Agradecimiento a la cantautora cubana Lidys Lamorú por responder cada una de las preguntas.