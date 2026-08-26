Listo  Moa para el inicio el   Primero de septiembre  del nuevo curso escolar dos mil 026-dos mil 027.

El municipio de Moa está listo para el inicio el Primero de septiembre del nuevo curso escolar dos mil 026-dos mil 027.

Según publica la página institucional de la Dirección General de Educación en su perfil de Facebook, el acto municipal se efectuará el próximo martes, en el Seminternado Máximo Gómez Báez, a las ocho y treinta de la mañana.

Con alegría y renovadas energías, los docentes y trabajadores del sector recibirán a los educandos y las familias reafirmando que la escuela es ese espacio donde se forman sueños, valores y conocimientos.

El nuevo escolar abrirá sus puertas con amor, compromiso y la esperanza de construir juntos un futuro mejor, un nuevo período que estará lleno de aprendizajes, alegrías y grandes logros. En el año del Centenario de Fidel, los educadores moenses se encuentran comprometidos con la calidad, la superación constante y los resultados tangibles.