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Listo  Moa para el inicio el   Primero de septiembre  del nuevo curso escolar dos mil 026-dos mil 027.

23 de agosto de 2026
Administrador

El municipio de Moa está listo  para el inicio el Primero de septiembre  del nuevo curso escolar dos mil 026-dos mil 027.

Según publica la página institucional de la Dirección General de Educación en su perfil de Facebook, el acto municipal se efectuará el próximo  martes, en el Seminternado Máximo Gómez Báez, a las ocho y treinta de la mañana.

Con alegría y renovadas energías, los docentes y trabajadores del sector  recibirán a los educandos y las familias reafirmando que la escuela es ese espacio donde se forman sueños, valores y conocimientos.

El nuevo escolar abrirá sus  puertas con amor, compromiso y la esperanza de construir juntos un futuro mejor, un  nuevo período que estará  lleno de aprendizajes, alegrías y grandes logros. En el año del Centenario de Fidel, los educadores moenses   se encuentran comprometidos con la calidad, la superación constante y los resultados tangibles.

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