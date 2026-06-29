Mantuvo el Grupo de Teatro infantil Alas de Colibrí un intenso programa de trabajo en las últimas semanas.

El Grupo de Teatro Infantil Alas de Colibrí ha tenido un intenso programa de trabajo en las últimas semanas, presente en distintos escenarios y actividades para el disfrute de grandes y chicos del territorio.

Parte de su elenco participó en el cierre del curso escolar del Seminternado Amistad Cuba Holanda, compartiendo con los estudiantes una jornada llena de alegría, arte y emociones.

Varios de los niños y niñas que integran el Grupo estudian o estudiaron en esa institución escolar, y se sumaron a la despedida del curso con mucho cariño, agradeciendo cada aprendizaje, sonrisa y momento vivido.

Además, esta semana se insertaron en el accionar sociocultural de la Universidad de Moa, iniciando junto a sus proyectos una jornada colmada de ternura y alegría dedicada a los hijos de los trabajadores de la institución e infantes de la comunidad en general. Junto a las familias celebraron actividades deportivas y culturales.

Según describe el proyecto en su sitio de Facebook, “entre juegos, risas, arte y emociones, se vivió un encuentro lleno de amor, unión y esperanza, donde la infancia fue la gran protagonista y cada sonrisa iluminó el corazón de todos los presentes.

Por último, en la jornada anterior el Proyecto Alas de Colibrí formó parte del acto de recordación de la Segunda Toma de Moa, el 26 de junio de 1958, en el que presentaron, entre otras variedades, una colorida coreografía con un tema dedicado a la ciudad.

El grupo teatral infantil consolida su calidad y rigor artístico, con un trabajo sistemático, profesional, creativo, y con una especial alianza con las familias de sus miembros, así como las instituciones culturales del municipio.