Nuevos egresados de ciencias de la salud en Moa recibieron sus títulos de graduados.

La Filial de Ciencias Médicas Tamara Bunke Bider, vuelve a cerrar con broche de oro un período lectivo, en el que se despidieron estudiantes que iniciaron su formación en etapas tan complejas como la pandemia de la COVID 19.

En total 78 nuevos profesionales se sumaron a los cientos que han pasado por sus aulas y se han integrado al ejército de batas blancas de Moa.

En el acto de graduación del curso 2025-2026, se entregó Título de Oro a las Doctoras Helen Blanco Suárez y Rosa María Guilbert Herrera, y la Licenciada Milena Machado Fuentes.

Por la integralidad con que cursaron sus años de estudio, y su disposición para cumplir las tareas que se le asignaron en cada etapa, se graduaron con la condición Mario Muñoz Monroy, diez estudiantes.

Otros cuatro recibieron ese reconocimiento y Premio al Mérito Científico. La Doctora Claudia Urgellés Cuba mereció además de las anteriores, la condición de Destacada en la esfera de Cultura.

Resultaron los mejores graduados en el curso, por la carrera de Técnico Medio en Anestesia, Camila Daniellis Molina Calzadilla, por la de Técnico Superior en Ciclo corto de Análisis Clínico y Medicina Transfusional, Dalila María Lores Cabrera, en la carrera de enfermería en la sede de Sagua de Tánamo la licenciada Eglis Daniela Gamboa López, y de Moa la Licenciada María Karla Garcell Guevara.

En Medicina fue el mejor graduado de la sede tanameña el Doctor Marcos Alfredo Carcasés Sanregré, y de Moa la Doctora Yulieth Daylen Rodríguez Tejeda.

La Doctora Anabel Sánchez Sanamé, directora de la Filial Tamara Bunke, felicitó a los egresados, y reflexionó con ellos sobre sus proyecciones y aportes futuros, como parte del capital profesional e inmensamente humanista que tiene la medicina cubana, para el pueblo, y para el mundo.

Los nuevos egresados concluyeron sus períodos de formación en un curso complejo, adaptado a las condiciones socioeconómicas actuales. El acto fue el primero de las Universidades de Ciencias Médicas realizado en todo el país.

Acompañaron a profesores y estudiantes, Yennis Guzmán Lamorú, miembro del Buró Municipal del Partido, Doctor en Ciencias Jorge Augusto Velázquez Zúñiga, Rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín.

Presentes también estuvieron, Marisleydis Parra Girón, Secretaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Yassel González Fuentes, Intendente de Moa, y la Doctora Mayulis Romero Almira, Directora General de Salud, entre otros directivos del sector.