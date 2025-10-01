Obtiene Oro el municipio de Moa en el Festival Provincial de Artistas Aficionados al Arte 

Un destacado desempeño en el Festival Provincial de Artistas Aficionados al Arte, obtuvo el municipio de Moa donde estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) brillaron con su talento.

Este evento, que celebra la creatividad y la expresión artística, permitió que los jóvenes del territorio mostraran su pasión por la música y las artes visuales, siendo galardonados el trío Fusión y el solista Denisey Cuba Leyva, alcanzando el oro en la categoría de Música.

Su actuación no solo destacó por la calidad musical, sino también por la originalidad y el esfuerzo colectivo que demostraron en sus presentaciones.

En el ámbito de las Artes Visuales, los estudiantes Marianela Pérez Reyes, Leinier Alejandro Ramos y Yoan Manuel Gallardo Tamayo también se llevaron galardones, lo que refleja la diversidad de talentos presentes en la comunidad estudiantil. Sus obras fueron valoradas por su creatividad y técnica, contribuyendo a la rica cultura artística de Moa.

El municipio participó con un total de cinco unidades artísticas en el festival: dos en música y tres en artes visuales. La participación activa de los estudiantes de la FEU no solo resalta su compromiso con el arte, sino que también fortalece los lazos comunitarios y promueve un ambiente cultural enriquecedor.

La próxima etapa del festival será la Audición Nacional, programada para el viernes 26 de septiembre, donde los artistas de Moa tendrán la oportunidad de representar a su municipio a un nivel más amplio y competir con otros talentos del país. Este evento es una plataforma importante para los jóvenes artistas, quienes buscan seguir desarrollando sus habilidades y mostrando su trabajo al público.

En estos resultados se avala el quehacer de los instructores de Arte de la Casa de Cultura Municipal Joseíto Fernández, de forma particular, el de la destacada instructora Maysel Zúñiga, quien cada año fundamenta su labor pedagógica en los lauros que obtienen los artistas locales.