Obtiene Premio Nacional en el Concurso 26 de julio periodista de La Emisora La Voz del Níquel.

La prensa moense se viste de gala con un nuevo premio logrado por una de las periodistas consagradas de la radio comunitaria.

Leonor Legrá Lobaina, periodista y fundadora de la Emisora La Voz del Níquel, y actual Jefa del Departamento Informativo de la planta moense, obtuvo el Premio “26 de Julio”, uno de los principales lauros que se entrega por la Unión de Periodistas.

El lauro lo mereció en la categoría Testimonio de Radio.

El trabajo premiado se titula “Los pasos de Fidel en la tierra roja de Moa” y fue realizado además, por el locutor Camilo Velazco Petittón y el grabador Juan Ramírez Machado.

La obra evoca un momento trascendental vivido por la comunidad con el Comandante en Jefe Fidel Castro, en su primera visita al municipio, los días 26 y 27 de agosto de mil 966.

Esencialmente se cuenta la vivencia de varias mujeres, que con aquel primer recorrido del Comandante en Jefe por Moa, pidieron, fueron escuchadas y beneficiadas con instituciones de cuidado para sus hijos, Círculos Infantiles que se acondicionaron para las madres trabajadoras, sobre todo de la industria del níquel.

Los principales testimoniantes son María Teresa Lorence, quien fue la interlocutora directa de Fidel aquel 26 de agosto, además de Carlos Gilberto Samson Irons, hoy ingeniero del Grupo Empresarial Cuba níquel y el primer niño que llegó a la estrenada institución infantil moense, creada en el territorio.

El trabajo de género periodístico “Los pasos de Fidel en la tierra roja de Moa”, ha sido radiado tanto en la emisora local, como en otras dentro y fuera de Cuba, entre ellas Radio Taíno, y Radio Miami Today, impulsado por el periodista y realizador cubano Carlos Rafael Diéguez.

Es la primera vez que un periodista de Moa obtiene un Premio en el concurso nacional 26 de Julio, convocado por la Unión de Periodistas de Cuba.

En el año dos mil 024, los realizadores de la Emisora La Voz del Níquel, Leonor Legrá Lobaina, Yanixa Almaguer Gómez y Juan Ramírez Machado, obtuvieron Mención en este certamen con el testimonio de María Alejandra Girón Matos, la niña moense sobreviviente de los sucesos del Hotel Saratoga.

Administrativos y trabajadores de los medios moenses de comunicación, además de la dirección y del pueblo de Moa, felicitan a la multipremiada periodista Leonor Legrá Lobaina por este nuevo galardón en su carrera profesional.