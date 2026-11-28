La Universidad Fidepista Internacional Virtual de las Bellas Artes confirió el título Pluma de Oro al escritor moense Marciano Ortiz Matos por su excelencia literaria, en 2026.

El certificado reconoce además, el aporte realizado por Ortiz Matos a la defensa de la paz y las ciencias literarias en el ámbito universal.

Asimismo, se expone en el certificado que un jurado académico con el voto favorable del consejo otorgó el altísimo honor internacional.

Al conocer acerca del reconocimiento virtual Marciano Ortiz acotó que estaba agradecido por el título otorgado a su persona por la honorable Federación Internacional de Escritores, Poetas y Artistas por la paz del mundo y la Universidad Virtual de Bellas Artes.

En otra parte de su declaración afirmó; «Nos une una razón y un deseo para que reine la paz en el mundo.»