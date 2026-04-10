Otorgan  a la Organización de Pioneros José Martí de Moa certificado de reconocimiento como   Destacado en acto provincial por los aniversarios 65 y 64 de  la OPJM y la UJC.

Con la presencia del Primer Secretario del Comité provincial del Partido Joel Queipo Ruiz, la Organización de Pioneros José Martí de Moa fue otorgado un reconocimiento como municipio Destacado en acto provincial por los aniversarios 65 y 64 de creadas la OPJM y la Unión de Jóvenes Comunistas.

El diploma fue recibido por la máxima representante de la organización pioneril en el rojo territorio Maiyallis Anache García, acompañada de Víctor Francisco Amaro Díaz.

Entre los resultados que avalan esta condición se encuentran el primer lugar provincial, regional y nacional en el Movimiento de Pioneros Exploradores Terrestre de los seminternados Máximo Gómez Báez y Juan George Sotto Cuesta, y el trabajo continuo en todos los Colectivos Pioneriles en las actividades de la OPJM.

Otros logros de la Organización de Pioneros José Martí, de Moa destacan, los cumplimientos en el pago de la cotización y el Aporte a la Patria, la participación en todos los Concursos Pioneriles.

El acto realizado en el Año del Centenario de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz se desarrolló frente al museo provincial de Holguín «La Periquera”.