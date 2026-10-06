Participan directivos del Ministerio de Educación Superior y del Comité Central en el primer Consejo de Dirección de la Universidad de Moa.

La Universidad de Moa Doctor Antonio Núñez Jiménez realizó su primer Consejo de Dirección para evaluar el desarrollo del proceso docente educativo el nuevo período lectivo. El encuentro contó con la presencia de directivos del Ministerio de Educación Superior y del Comité Central.

Uno de los retos más analizado fue la estrategia para sostener la presencialidad de los estudiantes y garantizar la calidad de su formación contando la determinación de los profesores y directivos, su compromiso, voluntad y claridad de llevar a cabo y buen término el curso, aun en medio de las dificultades.

El análisis abarcó la estrategia de exportación, la implementación de la transformación económica y social, el funcionamiento de las aulas cautivas y los aseguramientos necesarios para el proceso.

También se revisaron los principales indicadores de Recursos Humanos y cuadros, la cooperación internacional, la gestión del posgrado y la ciencia, así como el estado actual de la matrícula docente.

Durante la jornada el Consejo de Dirección y las autoridades del Ministerio de Educación Superior presentes, realizaron una visita a varios espacios que fortalecen la formación de los estudiantes y el desarrollo de la ciencia y la innovación.

Entre ellos, el Sistema de Fuentes Renovables de Energía y el Laboratorio de Informática, la Biblioteca Universitaria, un local que hoy recupera vida y muestra el resultado del tiempo, el esfuerzo y la voluntad de hacer.

Intercambiaron además con el colectivo del área de cocina-comedor, y otros espacios que la institución universitaria recupera para desarrollar las habilidades, talentos y creatividad de los estudiantes, como una sala de danza, la sala de video y la escuela de música.

En la jornada, lo más novedoso fue la apertura de la Academia de Ajedrez. La instalación cuenta con 25 mesas, pensado para que los jóvenes encuentren en el ajedrez una herramienta para desarrollar el pensamiento lógico, la concentración, la disciplina y la capacidad de tomar decisiones.

De acuerdo con las publicaciones en Facebook de la Universidad de Moa, esta academia será también un espacio para fortalecer el vínculo con la comunidad, acercando a niños, adolescentes y jóvenes a este apasionante deporte.

Según las valoraciones de las autoridades universitarias, del Ministerio de Educación Superior, y el Partido local, la visita y su recorrido fue una jornada intensa, de evaluación, pero también de satisfacción al comprobar cuánto puede avanzar la institución cuando existe compromiso y voluntad.

La próxima meta más urgente y notable es la celebración, el Primero de noviembre, de las cinco décadas de la Universidad de Moa, 50 años formando profesionales, haciendo ciencia y aportando al desarrollo de Moa y de Cuba.