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Premiado a nivel provincial el Programa Medioambientalista ECOARTE con la Orden del Cariño, en 2026.

15 de mayo de 2026
Maria Antonia Cabrera Hernandez

El proyecto infanto-juvenil de la Educación Comunitaria ECOARTE de Moa, es una de las tres   entidades premiadas a nivel provincial con la Orden del Cariño por   su constante labor en la preservación  de la naturaleza.

El premio provincial fue otorgado por la Sociedad Cultural José Martí y constituye un reconocimiento que destaca el compromiso y las  iniciativas de promover  la protección del medio ambiente a través  de diversas actividades.

El desarrollo de talleres, campañas de reforestación, la rehabilitación de las zonas costeras y los programas de reciclaje, demuestran su quehacer e involucra a la comunidad en la creación de un entorno más saludable.

La entrega de esta distinción demuestra el esfuerzo  de los niños y adolescentes que asesora el Máster en Ciencias Meláneo Maden Betancourt y a la vez  sirve como un llamado a la acción de todos para la protección de los  recursos naturales.

ECOARTE constituye un modelo a seguir en la implementación de prácticas sostenibles y en la educación ambiental de las nuevas generaciones.

La entrega del premio la Orden del Cariño tiene un gran  significado en el contexto actual, donde los desafíos ambientales son cada vez más urgentes.

En un momento en que el cambio climático y la degradación ambiental amenazan el futuro, el trabajo de conservación medioambiental de ECOARTE es fundamental para construir un mundo sostenible.

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