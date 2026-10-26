Presentado en Moa el libro “Vengo de todas partes”, del escritor y poeta Edilberto Rodríguez Tamayo.

La presentación del libro “Vengo de todas partes”, del escritor y poeta Edilberto Rodriguez Tamayo, conocido por Taíno, fue realizada este lunes en #Moa.

El lanzamiento se desarrolló en el contexto de la Jornada Nacional por el Día de la Cultura Cubana, los Aniversarios 87, 48 y 20 de la fundación del poblado de Moa, la Emisora «La Voz del Níquel» y el canal comunitario Moatv, respectivamente.

De manera magistral, emotiva, segura e instructiva, el evento literario fue conducido por la locutora, asesora y directora de programas, Licenciada en Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, Yanixa Almaguer Gómez, quien con su formidable voz, fue transmitiendo a los presentes el contenido de la obra, al tiempo que ilustró diferentes pasajes poéticos del autor.

Destacó que, “Vengo de todas partes”, es un homenaje a los versos de nuestro Héroe Nacional José Martí, título que describe la incursión del autor, quien laboró en la radio y la televisión de Moa.

El prólogo del volumen es de quiera fuera presidente de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia de Holguín Fidel Troya García, el cual escribió en una de sus partes: “El título recuerda a Martí y su vocación por el mejoramiento humano, en mi opinión, “es el eje temático que conduce al lector por los capítulos que lo conforman”.

En la obra aparece una selección de guiones que su autor escribió para la Emisora local y el canal Moatv, junto a textos, que primero circularon en redes sociales, y después fueron versionados para la radio y la televisión.

El volumen está organizado en cuatro partes. En la primera aparecen figuras imprescindibles de la cultura cubana, entre ellos, el etnólogo y escritor Miguel Barnet, la actriz Corina Mestre y el trovador Pavel Poveda; y en la segunda hace una referencia al libro El Sitio que Habitamos, donde Taíno escribe

sobrenombres mayores de la Revolución Cubana, entre ellos, Fidel, Raúl y el Che, pensando en la historia de su tierra y los grandes procesos desde su punto de vista que vive el municipio.

La tercera parte del libro es una Radiografía de la ciudad, donde resalta la idiosincrasia cubana, como el béisbol, nuestro deporte nacional, las bodegas y la muela, como fenómenos culturales y sociales de Moa, Santiago y La Habana y en la cuarta y final, Donde crece la palma, el autor aborda la dimensión más abarcadora de la cultura y en la figura del Apóstol

El escritor y poeta Edilberto Rodríguez Tamayo, conocido por Taíno, devenido moense y santiaguero, nació en San Germán en mil 954, es ingeniero de profesión, trabajó en el sector de la Construcción, y se vinculó desde la década de los 90, a la radiodifusión cubana como periodista, guionista y director de programas en ambo medios de prensa en Moa.

El autor ha sido multipremiado, y acumula cerca de una treintena de reconocimientos en certámenes provinciales y nacionales. Presidió la Unión de Escritores y Artistas en Moa en mil 996, y como narrador ganó el premio Abril de narrativa en mil 994 con Berenice que estás en los cielos, libro al que les siguieron otros títulos.

También la Editorial Carena, de Barcelona, lo incluyó en una antología reciente del cuento y la poesía en lengua hispana.

El libro “Vengo de todas partes”, fue publicado por Ediciones En Vivo, El Sello editorial de la Radio y la Televisión Cubanas, y está disponible en soporte digital y en formato impreso de 176 páginas.

Asistieron al lanzamiento del texto, Marisleydis Parra Giron , secretaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Yenisei Ramirez, y Kiren Martinez, Directoras del Sector y Casa Cultura en el territorio, así como Camilo Velazco Petittón y Haydee Pérez Almaguer, Directores de la Emisora y el tele Centro local, además de trabajadores de ambos medios de prensa y su hermano Fernando Rodríguez Tamayo.

A la presentación del libro “Vengo de todas partes”, además asistió, la destacada solista moense Loyda Rivero, quien deleitó a los presentes con su encantadora voz, incluídos amigos y familiares de Taíno.

A la actividad literaria, Taíno no pudo asistir por encontrarse en La Habana, en trámites médicos, pero a través de una video llamada agradeció al público su presencia y dijo sentirse satisfecho de cumplir el compromiso de hacer la presentación en este territorio.

Al concluir el evento fueron vendidos varios ejemplares del libro a un módico precio