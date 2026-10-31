Realizado en el Centro de Investigaciones del Níquel  acto por el Aniversario 40 de su fundación.

En el Centro de Investigaciones del Níquel Capitán Alberto Fernández Montes de Oca, CEDINIQ, fue celebrado el acto por el Aniversario 40 de esa entidad, dedicada a la investigación, el desarrollo científico-tecnológico y el aporte a la industria cubana del níquel.

Durante la conmemoración fueron estimulados los fundadores activos del CEDINIQ, hombres y mujeres que han contribuido con su entrega, experiencia y compromiso a construir la historia de este centro científico.

Las palabras centrales de felicitación y reconocimiento fueron transmitidas por Ivett María Ramírez Pérez Directora General del CEDINIQ.

Asistieron al acto por el Aniversario 40 del Centro de Investigaciones del Níquel Capitán Alberto Fernández Montes de Oca, Javier Díaz Guilarte, miembro del Buró Municipal del Partido, junto a representantes de la Central de Trabajadores y el Buró Especial del Níquel en Moa.

La celebración fue oportuna para el reconocimiento a fundadores, investigadores, técnicos, especialistas, trabajadores y directivos; quienes están hoy y a los que dejaron su huella en el camino.

Cada aporte, jornada de esfuerzo, resultado científico y desafío superado, forman parte de la memoria viva del CEDINIQ, los cuales entregaron talento, responsabilidad y amor al trabajo.

Fue un momento de profundo reconocimiento a quienes han hecho posible que esta institución llegue a sus cuatro décadas de existencia. La alegría también se hizo sentir con la actuación de la cantante profesional Loyda Rivero Domínguez, quien llenó de música y emoción la celebración.

Al concluir la parte política y cultural, la conmemoración se trasladó al área de la piscina, donde continuó el festejo con la actuación del Grupo Cuba níquel, agrupación insigne de esa institución científica, que puso el ritmo y el sabor a una jornada inolvidable.

El Centro de Investigaciones del Níquel Capitán Alberto Fernández Montes de Oca es una institución que ha dedicado cuatro décadas haciendo ciencia, creando oportunidades y construyendo futuro, jornada de celebración que renueva fuerzas para seguir investigando, innovando y aportando al desarrollo de la industria del níquel y de nuestro país.