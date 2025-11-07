Realizan en Moa bacheo de varias calles y avenidas con un alto estado de afectación

En el municipio de Moa se realiza el bacheo de varias calles y avenidas de la ciudad que hoy presentan un alto estado de afectación.

Los trabajos corren a cargo de la Empresa ECOI 17 de Holguín, junto a los trabajadores de Comunales, quienes prevén verter 500 toneladas de asfalto frío, previsto en el plan de mantenimiento de este año dos mil 025.

Según información de Henny Michel Palma, Director municipal de Comunales, las arterias que serán beneficiadas en esta ocasión son: Mariana Grajales, Avenida del Aeropuerto, Calle Rene Ávila del reparto Miraflores, y la Avenida Lenin, entre otras.

Estas labores forman parte del compromiso con la mejora de la infraestructura vial y la calidad de vida de la población, según publica el Portal Ciudadano Moa en Facebook.

Estas acciones responden a las demandas populares y reflejan el espíritu de trabajo y responsabilidad que caracteriza al territorio.

Las autoridades locales exhortan a extremar precauciones en las áreas intervenidas y agradecen la colaboración ciudadana durante el proceso de asfalto.