Recibe escritor moense Premio Global Apóstol de la Paz 2025

El escritor moense Marciano Ortiz, ha sido galardonado con el prestigioso Premio Global Apóstol de la Paz, un reconocimiento que celebra su compromiso con la paz y su capacidad para reflejar la cotidianidad de la vida en sus obras. Este premio no solo destaca su talento literario, sino también su profunda conexión con los temas de la naturaleza y la armonía social.

El escritor se ha destacado en el ámbito literario por su habilidad para capturar la esencia de la vida diaria en Moa, su cultura y tradiciones. Sus textos, caracterizados por una prosa sencilla y evocadora, invitan a los lectores a reflexionar sobre la belleza de lo cotidiano y la importancia de vivir en paz. A través de sus relatos, Ortiz logra transmitir un mensaje de esperanza y unidad.

Además de su labor como escritor, Marciano Ortiz desempeña un papel activo en la comunidad laboral, trabajando en el área de Mantenimiento de la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara en Moa. Su dedicación en esta función refleja su compromiso no solo con la literatura, sino también con el desarrollo y bienestar del territorio. Lo que demuestra que combina su pasión por las letras con un profundo sentido de responsabilidad social, buscando siempre contribuir al progreso de su entorno.

El Premio Global Apóstol de la Paz es un testimonio del impacto que la literatura puede tener en la promoción de valores como la paz y la solidaridad.

Marciano Ortiz, a través de su obra y su vida cotidiana, se erige como un ejemplo de cómo el arte puede ser un vehículo para el cambio social y la construcción de un mundo más justo, por lo que este reconocimiento constituye un llamado a todos a valorar y fomentar la convivencia pacífica, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a un futuro mejor.

Su obra literaria, anclada en las realidades de su entorno, sigue inspirando a muchos a encontrar en lo simple y lo cotidiano un camino hacia la paz.