Recibe joven profesor de la Universidad local Premio Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación «Rosa Elena Simeón Negrín».

La Universidad de Moa, Doctor Antonio Núñez Jiménez, suma otro reconocimiento a su larga lista de logros científicos, técnicos y de impacto social en casi cinco décadas de existencia y formación de profesionales.

Muestra de ello es que, por sus resultados investigativos, recientemente el CITMA en Holguín entregó el Premio Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación «Rosa Elena Simeón Negrín» al joven profesor Doctor en Ciencias Luis Alberto Pérez García.

El docente e investigador acumula en una década de trabajo en la Universidad, el Premio Gustavo Furrazola, en el área de las ciencias Geológicas, la Distinción Doctor Antonio Núñez Jiménez, y una Mención como Joven Investigador del CITMA.

La investigación que constituyó su tesis doctoral, defendida en el año 2024, permitió la producción de cementos LC3, que sustituyen hasta un 50 por ciento del clínquer usando arcillas caoliníticas del oriente cubano, con triple impacto reconocido: Económico, por lo que significa en materia de ahorro de divisas y energía al país; Social, por lo que el material permite de beneficio en la construcción de viviendas antihuracanes, y en el orden Ambiental, pues permite la producción con menos emanación de dióxido de carbono y el re-uso de desechos de la construcción.

El Profesor Doctor en Ciencias Luis Alberto Pérez García, es Consultor internacional, publica en revistas de primer nivel como “Springer” y es guía de tesis de posgrado.

Con su labor investigativa, docente y científica, es un pilar del futuro científico cubano, que, como publica el sitio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Moa, su Premio Provincial «Rosa Elena Simeón Negrín» es un orgullo y mérito para la casa moense de altos estudios, que se aproxima a sus 50 años.