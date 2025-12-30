Noticias Moa

Reciben capacitación las direcciones de Salud y Educación en Moa en  Taller Nacional  «Educación Alimentaria y Nutricional».

18 de diciembre de 2025
Maria Antonia Cabrera Hernandez

Durante cuatro jornadas sesionó en Ciego de Ávila  el evento nacional  de Educación Alimentaria y Nutricional con la representatividad del municipio Moa, entre los convocados.

El Taller tuvo el objetivo de  consolidar la importancia  de  la vigilancia y la Educación  Alimentaria y Nutricional  para mejorarlas en sistemas  que incidan en la población.

En este asunto se enfatizó en las edades tempranas,  mujeres embarazadas y grupos vulnerables, según informó la Máster en Ciencias Pedagógicas Milagros Valdés Silva,  Metodóloga que atiende la esfera educativa en el municipio minero metalúrgico.

En el Taller nacional se promocionó,  además,  la visión comunitaria y nutricional  como elementos sociales de la salud.

La impartición de conferencias formó parte del plan de acción del evento, entre ellas,  la titulada  «Panorama actual de la alimentación en Cuba»,  donde se disertó acerca del comportamiento de la alimentación en el país.

En el Taller nacional participaron tres municipios de cada provincia, donde se va a implementar el Proyecto.

Por tal motivo asistieron los Coordinadores de Salud y Educación y los provinciales de cada organismo, quienes recibieron la capacitación para llevarlas a cada uno de los  territorios  implicados.

