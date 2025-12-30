Reciben capacitación las direcciones de Salud y Educación en Moa en  Taller Nacional  «Educación Alimentaria y Nutricional».

Durante cuatro jornadas sesionó en Ciego de Ávila el evento nacional de Educación Alimentaria y Nutricional con la representatividad del municipio Moa, entre los convocados.

El Taller tuvo el objetivo de consolidar la importancia de la vigilancia y la Educación Alimentaria y Nutricional para mejorarlas en sistemas que incidan en la población.

En este asunto se enfatizó en las edades tempranas, mujeres embarazadas y grupos vulnerables, según informó la Máster en Ciencias Pedagógicas Milagros Valdés Silva, Metodóloga que atiende la esfera educativa en el municipio minero metalúrgico.

En el Taller nacional se promocionó, además, la visión comunitaria y nutricional como elementos sociales de la salud.

La impartición de conferencias formó parte del plan de acción del evento, entre ellas, la titulada «Panorama actual de la alimentación en Cuba», donde se disertó acerca del comportamiento de la alimentación en el país.

En el Taller nacional participaron tres municipios de cada provincia, donde se va a implementar el Proyecto.

Por tal motivo asistieron los Coordinadores de Salud y Educación y los provinciales de cada organismo, quienes recibieron la capacitación para llevarlas a cada uno de los territorios implicados.