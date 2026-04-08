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Reciben en Moa reconocimientos pioneros destacados y el carnet de militantes de la UJC en acto municipal por el Cuatro de abril.

4 de abril de 2026
Maria Antonia Cabrera Hernandez

«Los pioneros moenses ratificamos el compromiso de seguir aportando a la economía del país a través de  la recogida de materia prima y en el cuidado del medio ambiente».

Así se expresó el estudiantado  en el Acto Central Municipal  por los aniversarios 65 y 64 de la Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas, desarrollado en Moa.

En ese contexto se entregó la condición Abanderados por la Patria, a un nutrido grupo de pioneros en el Acto Municipal por el Cuatro de Abril, en la ciudad  minero metalúrgica.

A propósito de la celebración de los Aniversario 65 de   la OPJM  y 64 de  la UJC,  varios educandos recibieron la Distinción Cuatro de Abril, durante la fiesta por la fecha fundacional  de ambas organizaciones.

La velada político cultural, fue oportuna para que Yiganis Cruz Martínez, Primera Secretaria del Partido y Víctor Francisco Amaro, máximo dirigente juvenil en el territorio entregaron a  19 jóvenes el carnet  que los identifica como miembros  de la UJC.

Entre vítores y alegría fueron reconocidos   los mejores Secretarios Generales y Comités  de Base en la localidad  y fue concedido  en ese contexto la  condición   Aniversario 85 a los colectivos pioneriles destacados de Moa.
Asimismo, fueron congratulados las empresas y organismos con un trabajo loable en  su apoyo a las tareas de la Unión de Jóvenes Comunistas  y la Organización de Pioneros José Martí.

En el Acto Municipal por el Cuatro de Abril, Víctor Francisco Amaro, primer secretario del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunista del territorio,  felicitó a los pioneros por su protagonismo en los colectivos escolares  y a la  membresía  juvenil  por su activa participación en    el proceso productivo de  las fábricas y en las diferentes esferas del desarrollo socioeconómico.

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