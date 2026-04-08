Reconoce la OPJM y la UJC en Moa a unidades artísticas en los aniversarios de ambas organizaciones.

La Compañía de Teatro Infantil La Colmenita de Moa y el proyecto comunitario Alas de Colibrí recibieron el certificado de reconocimiento por su destacado quehacer en el desarrollo cultural del municipio minero metalúrgico.

Las unidades artísticas fueron congratuladas a propósito de los Aniversarios 65 de la creación de la Organización de Pioneros José Martí y 64 de la Unión de Jóvenes Comunista, en acto municipal celebrado por la fecha fundacional.

El estímulo moral fue entregado de manos de Yiganis Cruz Martínez, Primera secretaria del Partido en Moa, Maiyalis Anache García, presidenta de la OPJM y Víctor Francisco Amaro, primer secretario del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas.

El certificado avala la participación activa de ambos movimientos culturales educativos en el fomento cultural de los niños, adolescentes y jóvenes en eventos como El Festival de Teatro Infantil que se realiza cada año y Casco Teatro, además de actuar en barrios vulnerables y de difícil acceso.