Reconocen a estudiantes y jóvenes con el premio Anual de Medio Ambiente Rosa Elena Simeón en Moa.

En el contexto de la celebración de la Jornada Científica por el Día Mundial del Agua, se entregó el Premio Anual Doctora Rosa Elena Simeón 2026, en Moa.

El alto reconocimiento fue otorgado a un nutrido grupo de investigadores que desempeñan una labor destacada en el quehacer medioambiental e investigativo.

En el local que ocupa la Galería de Arte de la ciudad, recibieron el estandarte el alumno Carlos Alain Zellero, pionero de la Escuela Secundaria Básica José Martí y los jóvenes Eloy Almira de la Cruz e Hirán Alberto Fuentes, ambos trabajadores de la empresa Comandante Pedro Soto Alba.

También fue congratulado con el Premio el aporte brindado por los trabajadores de la Empresa de Servicios a la Unión del Níquel, por el desempeño en el cuidado y preservación de la naturaleza.

El Premio Anual Rosa Elena Simeón se enmarca en la Jornada Científica sobre el Agua, desarrollada a propósito del Día mundial del Agua 2026, con la premisa de «Cuidar el agua como tesoro invaluable, sin la cual no hay esperanza».

Durante el desarrollo de la velada se presentaron un total de 127 trabajos investigativos, de los cuales fueron seleccionados 21 por la profundidad en los temas escogidos y la cientificidad de los contenidos tratados.

Lo anterior se constató a través de las poesías, las ponencias, dibujos y posters presentados por los niños y adolescentes de los diferentes niveles educativos.

“Las costas”, “La importancia del agua», “La capa de Ozono’ y “El mundo”, fueron algunos de los títulos de las obras expuestas por los escolares.

La celebración del Día Mundial del Agua durante la Jornada Científica contó con el auspicio de la Empresa de Servicios de la Unión del Níquel, ESUNI, Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán, en coordinación con el Programa Medioambientalista ECOARTE y el sector de la Cultura.

En el encuentro estuvieron presentes Zoraida Muñoz Ecles, Vice intendente que atiende los Servicios en el Consejo de Administración del territorio, el Doctor en Ciencias Rafael Guardado Lacaba, profesor de la Universidad de Moa, el Máster Meláneo Maden Betancourt, Gestor del Programa ECOARTE y Alexander Paz González, Historiador de la ciudad.

A la entrega de los Premios también asistieron Soraya De las Nieves, en representación de la ESUNI, y Mileidis Córdova, Directora de la Galería de Arte en el municipio.