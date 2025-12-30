Reconocen a trabajadores destacados en Acto Central Municipal por el Día del Educador en Moa.

El reconocimiento a un nutrido grupo de docentes con la categoria «Maestros por la Patria», por su contribución al proceso docente educativo en los diferentes niveles de enseñanzas marcó el desarrollo del Acto Central Municipal por el Día del Educador, en Moa.El encuentro presidido por Yiganis Cruz Martínez, Primera Secretaria del Partido en el territorio, fue oportuno para ovacionar a los docentes que llevan 45 años o más, en el sector y también a una decena de maestros reincorporados, que tienen resultados loables en su labor magisterial.Por su parte la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, entregó de manos de Víctor Francisco Amaro, Primer Secretario de esta organización, un estandarte que acredita a la Dirección General de Educación en Moa, como Destacado por su trabajo incondicional con la Organización de Pioneros José Martí.La distinción fue recibida por la Directora General del sector la Doctora en Ciencias, Mislenis Nelson Chacón, quien agradeció el estímulo durante el Acto Central Municipal por el Día del Maestro.En la celebración por la efemérides del 22 de diciembre, fueron estimulados moralmente, los hombres y mujeres que asumen la organización escolar y el cumplimiento de los procesos y buenas prácticas en cada escuela del municipio minero metalúrgico.La epopeya cubana ocurrida el 22 de diciembre del año 1961, cuando Cuba se declaró Libre de Analfabetismo, fue la motivación para que el gremio moense festejara la conmemoración, por el Día del Educador.