Reparación del parque La Mina revitaliza su función recreativa para los infantes en Moa

Revitalizar un espacio emblemático para la comunidad, es uno de los propósitos de la reparación del parque infantil La Mina, ubicado en el reparto La Playa en Moa.

Este parque ha sido un punto de encuentro y recreación para generaciones de niños y familias en la zona, el cual tiene una rica historia que se remonta a su inauguración, siendo el primero de su tipo en la localidad. A lo largo de los años, ha sido testigo de innumerables momentos de alegría y diversión, pero también ha sufrido el desgaste natural y el deterioro que conlleva el paso del tiempo.

Ante esa realidad fue necesario su remodelación donde confluyó el arreglo de sus paredes externas, la pintura y colocación de su nombre como referente para distinguirlo. Este local no solo es un espacio recreativo, sino que también contribuye al bienestar social y emocional de los niños y sus familias.

La reparación estuvo a cargo de la MIPYME CONSCHAR que se ha destacado en Moa, por su labor con el desarrollo local y su capacidad para ejecutar proyectos que mejoran la calidad de vida de los pobladores.

La brigada de trabajo realizó primeramente una evaluación exhaustiva de las instalaciones existentes, identificando áreas que requirieron la atención urgente, como fueron las estructuras de juegos y los bancos de descanso.

La Rehabilitación del Equipamiento donde se procedió a reparar y reemplazar los juegos infantiles que habían sufrido daños, asegurando el cumplimiento con las normativas de seguridad vigentes, en los toboganes, columpios y otros elementos lúdicos,estuvieron entre las acciones

Durante la remodelación se fomentó la participación de la comunidad en el proceso, fortaleciendo así, el sentido de pertenencia de los comunitarios. La reparación del parque infantil La Mina no solo revitaliza un espacio físico, sino que también tiene un impacto positivo en el entorno .

Con el trabajo hecho en el parque se fomenta la interacción social entre las familias, además de ser un lugar seguro para que los niños jueguen y contribuya al bienestar general de los habitantes no solo del reparto La Playa, sino de toda la localidad.

La culminación de este proyecto es un motivo de celebración para Moa, marcando una nueva estética en uno de sus espacios más queridos. La colaboración entre la MIPYME CONSCHAR y la comunidad local es fundamental para asegurar que el parque siga siendo un lugar de alegría y recreación durante muchos años más.