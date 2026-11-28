En centros laborales y estudios de Moa se rindió homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, al cumplirse hoy, diez años de su desaparición física.

Durante el tributo realizado en la fábrica Comandante Ernesto Che Guevara, los factores convocaron a seguir su ejemplo para honrarlo y de pie para abrazar el Aniversario 68 del triunfo de la Revolución Cubana.

Según publica la página institucional ECG Minera, la ocasión fue oportuna para rememorar el pensamiento económico de Fidel y el Che, evocado por el presidente de la Asociación de base la ANEC, Pedro Osorio Bourricaudis con el compromiso de los economistas seguir aportando en proceso de implementación de las transformaciones.

También se hizo entrega de un reconocimiento a la Dirección de Economía por la decisiva contribución a la fábrica en medio de las circunstancias actuales y compartidos resultados en la superación.

Presentes en el homenaje a Fidel en la industria niquelera de Moa estuvieron los integrantes de la Brigada de Limpieza de la ESUNI Moa que prestan servicios en la fábrica Che Guevara.

En la Empresa de Servicios Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán fue recordado al Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, durante un matutino desarrollado por la sección sindical Dirección Técnica.

“Hace diez años que partió nuestro líder histórico, pero su legado perdura en cada rincón de nuestra isla. Un hombre con todas las autoridades, protagonista por excelencia. Eso fue Fidel; por eso es y será evocado siempre en la labor diaria de nuestro colectivo.”, así refirió en su página institucional de Facebook EsuniMoa.

Similar homenaje fue realizado en la Dirección General de Educación en un matutino especial al cumplirse una década de la desaparición física del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, cargado de memoria, compromiso y amor a la Revolución.

En ese contexto, la compañera Eva Leydis La O, metodóloga de Educación Artística, interpretó la canción “Revolución y Comandante”, un momento que conmocionó y conectó a los presentes con la vigencia del pensamiento de Fidel.

Los participantes en el homenaje se refirieron a cada una de las facetas y las ideas del Comandante, recorriendo su legado en la educación, la salud, la cultura, la solidaridad y la defensa de la soberanía.

En el matutino conducido por Milagro Valdés Silva, jefa del departamento de Procesos Estratégicos, quedó expresado que “Fidel vive en cada aula, en cada maestro y en cada cubano que construye el futuro con sus ideas”.