Se alista la compañía de teatro infantil Rayitos de Lucero para llevar su arte a lugares afectados por el huracán Melissa.

La compañía de teatro infantil Rayitos de Lucero La Colmenita, patrocinada por la Empresa de Construcción de Obras de Ingeniería CASTOR 16, realiza una gira por las zonas afectadas por el potente huracán Melissa en el municipio de Moa.

La propuesta refleja la sensibilidad de la compañía hacia las comunidades vulnerables y su deseo de llevar alegría y esperanza a los niños y sus familias que han sufrido las consecuencias del desastre, según informó José Turro, director general.

Con ese objetivo, el programa cultural desarrolla los ensayos en su sede principal ubicada en el Consejo Popular Las Coloradas, a través de un repertorio que incluye obras originales y adaptaciones de clásicos de la literatura infantil, siempre con un enfoque que resuena con las experiencias y realidades de los niños cubanos. Las presentaciones son dinámicas, dónde confluyen la música, danza y elementos visuales que captan la atención del público joven. Además, se caracterizan por su capacidad para abordar temas de interés como la vanidad, la solidaridad y la laboriosidad, que permiten la reflexión y el aprendizaje a través del arte.

Desde su fundación, la compañía fomenta el arte y la cultura entre los más jóvenes, utilizando el teatro como una herramienta poderosa para la educación y el entretenimiento.

«Rayitos de Lucero La Colmenita de Moa, se enfoca en crear un espacio donde los niños puedan explorar su creatividad, desarrollar habilidades artísticas y aprender valores a través de las diversas obras que presentan, por lo que busca no solo entretener, sino también educar, abordando temas relevantes para la infancia y promoviendo la inclusión y el respeto.

Los ensayos que realizan para visitar a los lugares damnificados por el huracán, es muestra de ello