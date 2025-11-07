Se desarrolla en el Centro de Investigaciones del Níquel Segundo Taller de Ciencia e Innovación

Desde este lunes y hasta el miércoles 22 de octubre se realiza el Segundo Taller de Ciencia e Innovación para Mejoras en la Industrial del Níquel, organizado por el Centro de Investigaciones Capitán Alberto Fernández Montes de Oca (CEDINIQ).

Al evento, convocado en saludo al aniversario 39 de la institución, fueron convocadas todas las empresas del Grupo Cuba Níquel y otras del país que tributan el desarrollo, eficiencia y crecimiento de la actividad minera y metalúrgica del níquel cubano, a presentar proyectos y resultados de Investigaciones.

El encuentro tiene además el objetivo de promover la economía circular, la protección ambiental y el uso óptimo de los recursos minerales, la transformación organizacional y la gestión de cambios en la industria.

El inicio del taller estuvo acompañado por Javier Díaz Guilarte, miembro del Buró Municipal del Partido, y Alexei Martínez Mora, Diputado al Parlamento y Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

También estuvieron presentes, Yosvani Aldana Espinosa, Director Adjunto del Grupo Cubaníquel, y el Dr. C. Yurisley Valdés Mariño, Rector de la Universidad de Moa Dr Antonio Núñez Jiménez.

La M. Sc. Ivett María Ramírez Pérez, Directora de CEDINIQ, hizo la apertura e inauguración del Taller. Luego de puntualizado el Programa General del Evento, se dio paso a la primera conferencia magistral, dedicada a la Actualización de la Estrategia Productiva de Cuba Níquel, presentada por la M. Sc. Esther Rodríguez Castillo, Directora Técnica de la OSDE Cuba Níquel.

Seguidamente, fue presentada la segunda Conferencia Magistral de la jornada, dictada por el M. Sc. Onny Fajardo Núñez, quien dio una mirada desde el Derecho del Trabajo a la importancia económica y social de la actividad minera.