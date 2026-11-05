Se realizó en Moa Tercer Salón del Artesano por la jornada del Día de la Cultura Nacional.

Fortalecer las raíces identitarias de nuestro pueblo es uno de los objetivos de la jornada por el Día de la Cultura Nacional que inició el pasado 10 de Octubre en Moa y se extiende hasta el 20 del presente mes.

Una de esas acciones estuvo relacionada con el Tercer Salón del Artesano, actividad auspiciada por la Galería de Arte de la ciudad en coordinación con la casa de la Cultura en el territorio.

En la expo confluyeron trabajos manuales de creadores locales, quienes presentaron muñequerías, confecciones textiles decorativas, y sombreros, entre otros artículos para el hogar, como los cojines,

En el encuentro, la especialista Maydalis Galván, al dirigirse a los presentes reconoció el desempeño de todos los creadores y los convocó a participar de las demás propuestas que se realizarán en la institución cultural.

Entre las propuestas enumeró, una muestra colectiva con obras de exponentes de las artes visuales foráneos y de la localidad.

El Tercer Salón del Artesano es una iniciativa, la cual permite destacar la creatividad de todos aquellos que tienen habilidades para realizar trabajos manuales utilizando materiales reciclables entre otros.