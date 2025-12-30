Cultura Noticias Moa

Sostienen intercambio para despedir el 2025, los afiliados de la Unión de Periodistas de Cuba, en Moa.

30 de diciembre de 2025
Maria Antonia Cabrera Hernandez

Después de un año intenso de trabajo  los afiliados de las delegaciones de base de la Unión de Periodistas de Cuba Upec, de la emisora La Voz del Niquel y Moa Tv, sostuvieron un encuentro para despedir el año 2025.

A través de anécdotas y recuentos los reporteros de ambos medios de comunicación del municipio minero metalúrgico intercambiaron saberes y experiencias profesionales.

El 2025, fue un año que exigió más de estos profesionales, quienes tuvieron que  superar adversidades para el desarrollo  logístico relacionadas con   su labor.

También enfrentaron la avalancha de informaciones   falsas y la guerra comunicacional mediática a través de las redes sociales. El encuentro devino en un intercambio no solo profesional, sino también de familiarización entre los colegas de ambos medios de comunicación, del territorio.

Para 2026, el gremio reporteril continuará dando a conocer la realidad del municipio minero metalúrgico através de los espacios de la parrilla de programación televisiva y radial, con énfasis en las historias de vida de los hombres y mujeres que laboran de manera cotidiana en el desarrollo social y económico de Moa.

