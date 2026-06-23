Supervisan en Moa avances del Programa de la Vivienda en medio de limitaciones energéticas y de materiales

En el marco de los objetivos trazados por la Estrategia de Desarrollo Municipal, fue chequeado en Moa el estado del Programa de la Vivienda, en un recorrido encabezado por Yiganis Cruz Martínez, Primera Secretaria del Partido en el municipio, acompañada por Alexei Martínez Mora, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y Yasel Alfonso González Fuentes, Intendente del territorio.

Durante el encuentro, representantes de la Empresa Constructora Integral Número 3 (ECI-3) informaron sobre los trabajos de adecuación de las casas-contenedores, cuyo plan inicial contempla cuatro unidades habitacionales de este tipo, destinadas a damnificados por eventos climáticos y a madres con tres o más hijos.

No obstante, las autoridades reconocieron atrasos en la ejecución, derivados principalmente de las afectaciones energéticas, que inciden negativamente en los procesos de soldadura, así como por la escasez de otros materiales de construcción necesarios.

Ante esta realidad, el presidente del Gobierno municipal, Alexei Martínez Mora, instó a transformar los mecanismos de gestión a partir de las recientes medidas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Subrayó la necesidad de abrir nuevos mercados para la adquisición de insumos y fomentar encadenamientos productivos con actores económicos no estatales, que permitan recapitalizar la empresa y elevar el cumplimiento de sus compromisos constructivos, con especial énfasis en el Programa de la Vivienda.

Por su parte, la Primera Secretaria del Partido, Yiganis Cruz Martínez, mostró especial interés por el capital humano disponible en las entidades constructoras moenses y subrayó la urgencia de rescatar fuerza de trabajo calificada para poder culminar las viviendas previstas en los planes y el resto de las obras sociales del municipio.

«Hay que sintonizar con las transformaciones del país», afirmó Cruz Martínez, en alusión al Programa Económico y Social del Gobierno para 2026, reforzado con las recientes disposiciones orientadas a reimpulsar la economía nacional.