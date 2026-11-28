Ese colectivo laboró en la recogida de basura en el Consejo Popular de Moa Centro y en el micro vertedero ubicado en el edificio 49 del Reparto Caribe, área declarada como manzana de transmisión de dengue.

La acción se realizó con el objetivo de eliminar focos potenciales de criaderos del mosquito Aedes aeghyptis y reducir los riesgos sanitarios para la población, según publica la página institucional de la Comunicadora de esa entidad.

Las tareas de saneamientos incluyó, la evacuación de los residuales acumulados, la limpieza del entorno y la verificación del área por partes de las entidades responsables.

El post publicado reitera a la población, la importancia de mantener la higiene, evitar la acumulación de desechos y participar de forma activa en las medidas de prevención y control del dengue, al tiempo que instan a mantener la vigilancia, el autocuidado y la colaboración vecinal para preservar un ambiente saludable.