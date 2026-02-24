Transmiten las direcciones del Partido y el Gobierno en Moa, una felicitación a la Orquesta Hermanos Neyra, en el aniversario 55 de su creación.

Con motivo del aniversario 54 de la fundación de la Orquesta Moense Hermanos Neyra, la Dirección del Partido y el Gobierno en el territorio hacen llegar una felicitación a sus integrantes, quienes durante más de cinco décadas han entregado su música al pueblo de Moa y gran parte del País.

Para los moenses, expresa la nota, representa un enorme orgullo que podamos contar con esta agrupación musical que constituye una institución cultural y que ha sido capaz de representarnos dignamente en cada una de sus presentaciones.

La Orquesta Hermanos Neyra surgió el 23 de febrero del año 1972 y desde entonces ha sido una escuela formadores de músicos que hoy se encuentran en otras agrupaciones en el País y el exterior.

En esta fecha, es oportuno recordar la figura de su Director Fundador Jorge Neyra, que falleciera en marzo del año 2020, quien además de músico y formador de artistas, de profundo apego a los valores de la música popular bailable y tradicional cubana, fue autor de alrededor de 30 piezas musicales y junto a su agrupación grabó en los estudios Siboney en Santiago de Cuba y Benny Moré de Radio Progreso.

La agrupación bajo su dirección fue vanguardia nacional del sindicato de los trabajadores de la cultura. Entre su discografía se encuentra el Disco “Pa volverse loco”, grabado en 2014 en Santiago de Cuba en los estudios Egrem.

La Orquesta Hermanos Neyra es sin dudas la agrupación musical insigne de Moa, por lo que al celebrar el 54 aniversario de su creación, hacemos llegar nuestra más calurosa felicitación y la certeza que seguiremos contando con su arte y su música para el disfrute de nuestro pueblo