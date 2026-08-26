Visitan autoridades del Partido y el Gobierno en Moa la Circunscripción 12 del reparto Cinco de Diciembre.

Como parte de la atención a los barrios priorizado las autoridades de Moa intercambiaron y sostuvieron un fraternal encuentro con vecinos de la Circunscripción 12 del reparto Cinco de Diciembre.

Yiganis Cruz Martínez, primera Secretaria del Comité del Partido y Alexis Martínez Moa, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, presidieron la comitiva que integraron además, directivos de empresas y organismos, así como representantes de organismos en la localidad.

Según publica en su perfil de Facebook, Meláneo Maden Betancourt, delegado de la Circunscripción 12, del reparto Cinco de Diciembre, en el encuentro realizado en la sede de la UEB Manteamiento de la ESUNI, las autoridades locales intercambiaron con directivos de las empresas y líderes barriales.

Entre ellos, los de la Empresa de Comercio y Gastronomía, entidad que debe enfocar su trabajo hacia la bodega de la circunscripción del reparto Cinco de diciembre, la cual debe revisar y proponer solución positiva a problemas que afectan a los consumidores en corto tiempo que favorezcan a los electores.

La atención a los combatientes de la Revolución fue otro de los aspectos analizados en la reunión de trabajo. Tema que avanza por la sistematicidad de su seguimiento dentro de la comunidad con la dirección de esta institución.

Por su parte, la dirección del INDER en la localidad se comprometió de manera mesurada en ir conquistando poco a poco su presencia y apoyo en las áreas deportivas de la circunscripción del reparto Cinco de diciembre.

En ese contexto, trascendió que los nuevos actores darán pasos seguros en la comunidad, teniendo en cuenta las limitaciones actuales y apoyadas por la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Otros representantes de organismos que visitaron la circunscripción 12 del reparto Cinco de diciembre, fueron Salud Pública, la Unidad Empresarial Eléctrica Moa, y la dirección de Trabajo Social.

Presentes también estuvieron el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, conocido como INOTU, quien expuso la situación del antiguo comedor del 200, hoy en cambio de uso en proceso por la dirección de Vivienda y Sonia María Alazo, presidenta del Consejo Electoral Municipal, la que reconoció el apoyo incondicional de esa demarcación con la creación de sus tres comisiones de trabajo.

Durante la visita, la máxima autoridad del Partido en el territorio dio lectura a la carta de reconocimiento entregada a los miembros del Consejo Comunitario y a electores Destacados de esa demarcación por su aporte desprendido a la comunidad y sus miembros.

La ocasión fue oportuna para la entrega de reconocimientos a miembros del Grupo Comunitario del reparto Cinco de diciembre. Entre ellos, Yoenis Bordonado Batista, reconocido por su disposición de colaborar y buscar soluciones duraderas e inmediatas a problemas de la comunidad.

Similar diploma fueron entregados diplomas a Rafael Milián Labañino, por su labor destacada en la comunidad, así como a electores y miembros del Consejo Comunitario de la Circunscripción 12, gesto muy agradecido por todos los presentes y estimulados durante la jornada sabatina.