Acciona en Moa  Consejo de Defensa Municipal en el Día Nacional de la preparación combativa.

Durante la madrugada y la mañana del pasado sábado en Moa se precipitaron 95 milímetros de lluvia y debido a la saturación de los suelos hubo que elevar las compuertas de la derivadora para aliviar, provocando la crecida del Río Cabañas.

Está situación puso en alerta al Consejo de Defensa Municipal que cumplió en esa jornada actividades en el Día territorial, por posibles inundaciones en el barrio Pedro Sotto Alba, conocido como Ecrin.

Afortunadamente, la lluvia cesó por lo que las aguas tomaron su cauce. No obstante se mantuvo una estrecha vigilancia por parte de la plana mayor de la zona de Defensa 32-14-03 Rolo-Veguita y su Consejo Popular.

Las lluvias que precipitaron en la madrugada y primeras horas de la mañana del sábado último en Moa, desbordaron la conocida zanja de Canfunfa, en el Consejo Popular Mangos-Joselillo, anegando algunas viviendas.

La maleza invadió el espejo de agua de la zanja provocando que se estancara y se desbordara por los laterales, penetrando en patios y viviendas aledañas.

Hasta el lugar se dirigió Yiganis Cruz Martínez, Presidenta del Consejo de Defensa Municipal acompañada por otros dirigentes, e inmediatamente se dieron instrucciones para movilizar equipos y medios que se encargaron de dragar la zanja para que las aguas evacuen hasta la desembocadura.

Como parte de las actividades previstas en el Día Territorial de la Defensa en Moa, se trabajó en la recogida de desechos sólidos en el litoral costero, en el que participaron las Empresas Pedro Sotto Alba y Ferroníquel.

Yiganis Cruz Martínez, Presidenta del Consejo de Defensa Municipal orientó la construcción de un supiadero que delimite el sitio exacto donde la población deposite la basura para evitar que se esparza por el lugar y sea más fácil luego evacuarlo hacía el vertedero municipal.

Igualmente, instó a los órganos impositores a corregir las indisciplinas sociales sobre todo, de personas que arrojan los desechos en la cabeza del puente, provocando obstrucciones en el arroyo que a la postre incide en que en algunas viviendas cercanas penetre el agua.