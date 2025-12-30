Cuba reitera voluntad de tener una mayor participación en la Unión Económica Euroasiática

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó durante una reunión del Consejo Económico Supremo Euroasiático el papel de ese organismo como baluarte del multilateralismo, la concertación, la cooperación y el diálogo entre las naciones.

En su intervención mediante videoconferencia en la cita que tiene lugar en Moscú, Rusia, el mandatario señaló que se cumplen cinco años del ingreso de Cuba como Estado observador de la Unión Económica Euroasiática.

“Hace cinco años, no solo formalizamos un vínculo, también abrimos un capítulo estratégico de diálogo y acercamiento para un futuro de más intercambio, integración y cooperación”, subrayó.

Díaz-Canel alertó sobre el complejo escenario global, marcado por el unilateralismo, el desconocimiento de las instituciones multilaterales y la transgresión de la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional.

En ese contexto, denunció la persistencia de medidas coercitivas unilaterales que buscan asfixiar economías y castigar a pueblos enteros. “La alianza entre nuestras naciones se erige como un baluarte del multilateralismo, la concertación, la cooperación y el diálogo”, afirmó.

El presidente cubano rechazó enérgicamente esas prácticas ilegales y expresó su profundo agradecimiento a todos los países de la Unión Económica Euroasiática por el apoyo brindado, una vez más, a la resolución que demanda el fin del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Recordó que una abrumadora mayoría de países en la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la condena a esa politica, pese a las presiones sin precedentes ejercidas por la actual administración estadounidense.

Durante su discurso, Díaz-Canel también se refirió a la escalada de tensiones en el Caribe provocada por las acciones de Estados Unidos contra Venezuela. En tal sentido advirtió que, a los enormes desafíos que enfrenta la humanidad, se suma ahora la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y lo que calificó como el “corolario Trump” a la doctrina Monroe.

“De manera descarnada, el gobierno estadounidense intenta imponer la idea de que el hemisferio occidental es su zona exclusiva de influencia y promueve el aberrante concepto de la paz a través de la fuerza”, denunció.

El mandatario reiteró que tales acciones violan los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

“Cuba ha denunciado y alertado a la comunidad internacional sobre la peligrosa y amenazante escalada militar en el Caribe por parte del gobierno de Estados Unidos”, enfatizó.

“Este despliegue aeronaval en la región y la amenaza de agresión militar contra Venezuela revelan el propósito imperial, hegemónico y criminal de la administración que hoy ocupa la Casa Blanca”, concluyó.

