Debaten en Pleno Extraordinario del PCC profundas transformaciones económicas para Cuba

Redacción Radio Taíno

El Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) inició en la tarde de este miércoles 17 de junio de 2026, con la presencia del Buró Político y encabezado por el Primer Secretario del Comité Central y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. La reunión tiene como objetivo evaluar propuestas de transformaciones económicas y sociales enunciadas por el mandatario en recientes declaraciones a la prensa.

Al inicio de la sesión, el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, presentó las propuestas de transformación económica y social articuladas en varios ejes de trabajo, y señaló que estas solo podrán ser impulsadas con los propios esfuerzos del país.

El periodista Lázaro Manuel Alonso, del Canal Cubano de Noticias, reportó desde sus redes sociales que entre los asuntos tratados figuran “cuestiones trascendentales en cuanto a la conducción de la economía, la empresa estatal, las oportunidades para los actores económicos no estatales, los cubanos con capital para invertir, vivan o no dentro del país, la gestión agrícola, la energía y la transformación de la banca”. Añadió que las propuestas serán sometidas mañana a la discusión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, expresó que las propuestas sometidas a consideración de los integrantes del Pleno tienen como objetivo preservar la Revolución y sus principales conquistas, según una nota de Cubadebate.

Durante la presentación de las iniciativas se ratificó que estas no implican una desviación del proyecto socialista, sino que son expresión de la lógica propia del desarrollo en el período histórico de su construcción, guiadas por las ideas de Fidel y de Raúl y bajo las orientaciones del Primer Secretario del PCC.

El Pleno Extraordinario constituye el primer paso institucional en el proceso de ratificación de las reformas, que incluyen mayor autonomía municipal y empresarial, nuevos actores en turismo y energía, y agilización de la inversión extranjera, según anunció Díaz-Canel en declaraciones previas a la prensa cubana.