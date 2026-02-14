En condiciones difíciles, mantener los servicios vitales de salud en el país

Redacción de Radio Rebelde

El Ministro de Salud Pública, Doctor José Ángel Portal Miranda, compareció este lunes en el espacio Haciendo Radio, de Radio Rebelde, para explicar las medidas que adopta el sector para mantener la vitalidad de sus servicios en un escenario de bloqueo energético por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Durante poco más de media hora, el titular de Salud Pública comentó a la audiencia cuál ha sido el impacto del criminal y genocida bloqueo económico de la administración estadounidense en este sensible sector, provocando la carencia de recursos materiales, insumos, tecnologías para la atención de la salud, y restricciones económicas y comerciales que impiden el acceso a materias primas para la producción de medicamentos y obligan a la búsqueda de alternativas.

«Las medidas que hemos aprobado ante el actual escenario buscan preservar los servicios esenciales, concentrar capacidades, preservar servicios donde más se necesitan y garantizar la continuidad de las prestaciones básicas a la población», aseveró el titular de Salud Pública.

«No se trata de una etapa fácil, habrá reajustes y tendremos que trabajar con mucho menos recursos, buscando una mayor eficiencia y organización, potenciando la sensibilidad humana y sobre todo teniendo en cuenta a nuestros pacientes», recalcó.

«Hay que priorizar la organización del trabajo, los recursos hacia donde se necesiten, reducir gastos, fortalecer la atención primaria, optimizar gastos en las áreas imprescindibles».

Principales medidas que responden al principio de preservar los servicios de salud esenciales, y que serán adecuadas en dependencia de las características de cada institución y los territorios.