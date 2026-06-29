Evalúa Pleno Municipal del Partido en Moa implementación de la política social  y su expresión más directa en el Programa Económico Social del Gobierno.

Igualmente, se mencionaron problemas persistentes en temas como el funcionamiento de la piscina, la disponibilidad de implementos deportivos, preocupaciones respecto al pago digital a los trabajadores, y deficiencias en el trabajo del sindicato.En el caso de la salud, recibió sobre todo la indicación de reforzar con el personal de asistencia la calidad de la atención, ante las carencias de materiales, insumos y medicamentos. Empatía y profesionalidad son las herramientas para mitigar las limitaciones de recursos.El análisis fue al detalle en cada uno de los sectores, con recomendaciones específicas que ayuden a elevar la calidad de los servicios, y en la cotidianidad de los moenses. Esencialmente fueron llamados a atender el verano que comienza, y abrirá oficialmente en Moa el próximo 26 de junio.Luego del punto fundamental el Pleno recibió información sobre los resultados económicos del municipio al cierre del mes de mayo, presentados por el Intendente Yassel González Fuentes. También rindió cuenta al Pleno la Comisión de Cuadros del Comité.