Hermandad entre las Universidades de Moa y la Carlos III de Madrid.

La Universidad de Moa, Doctor Antonio Núñez Jiménez, en este 2026 cumple medio siglo de existencia. Lo que constituye una motivación más para ampliar los vínculos académicos y científicos tanto en el ámbito nacional como internacional. La casa de altos estudios moense tiene más de 60 convenios activos en cuatro continentes,demostrando así que desde el oriente cubano se puede tender puentes al mundo. Entre sus socios estratégicos se encuentran centros de Educación Superior en España, destacándose la Universidad Carlos III de Madrid. Las relaciones entre ambos centros superiores suman más de 12 años de historia, donde el trabajo, la confianza y los sueños compartidos se multiplican. Durante la visita al país ibérico, de un equipo de investigadores de la Universidad de Moa,integrado por la M. Arlenys Carbonell Pupo, Vicerrectora de Investigación y Posgrado; el Doctoren Ciencias Reineris Montero Laurencio, Director del Centro de Estudios de Energía y Tecnología Avanzada; el Dr.C. Osmany Pérez Aballe, profesor del Departamento de Eléctrica; y la Licenciada Digna Suárez Fernández, profesora del Departamento de Ciencias de oa información, se produjo un encuentro con la Doctora Silvina Verónica Ribotta, Vicerrectora adjunta de Cooperación, y la Doctora Carolina Marugán, Vicerrectora de Internacionalización dela prestigiosa universidad española.

El intercambio de trabajo reafirmó los lazos de cooperación con pasos concretos y contribuye a potenciar la movilidad de personal, la cooperación académica, el fortalecimiento de los nexos de colaboración en áreas como la energía renovable, desarrollo sustentable y transformación digital,la promoción de donativos de material bibliográfico y docente, la formación conjunta en programas académicos y el desarrollo de proyectos conjuntos. Según información ofrecida por la Master en Ciencias Yenía Estupiñan, Jefa del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Moa, España es, por volumen de acuerdos,el socio europeo más importante de la institución moense. El listado registra 23 convenios con universidades y centros de este país, que abarcan desde grandes instituciones como la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Granada,Sevilla, Oviedo, Politécnica de Cataluña, Universidad de Barcelona, hasta laboratorios especializados como el CIEMAT, el Laboratorio Oficial de Madariaga o la Fundación Gómez Pardo. La Universidad de Moa, Doctor Antonio Núñez Jiménez, no se detiene en su estrategia de crear alianzas, reforzar los lazos de hermandad y potenciar la labor investigativa, esa que cada vez se hace de manera más sostenible.