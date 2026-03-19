Intercambian trabajadores de los medios de comunicación en Moa  con colectivo del PDL Alimentando el Futuro  como parte de la  jornada por el Día de la Prensa Cubana.

En el contexto de la jornada nacional por el Día de la Prensa Cubana los trabajadores de del canal comunitario Moa TV y la Emisora La Voz del Níquel sostuvieron un encuentro con el colectivo del Proyecto de Desarrollo Local Alimentando el Futuro, de la Empresa Municipal de Comercio.

Su directora Isabel Dubois García, explicó a los trabajadores y directivos de ambos medios de comunicación, las características de esa institución que desde octubre del 2024 funciona elaborando productos de necesidad permanente de la población.

Inicialmente fue concebido como Centro de Elaboración para la fabricación de Embutido, pero las condiciones económicas posteriores impidieron la consolidación de ese objetivo fundacional, no obstante, la entidad logra establemente elaborar surtidos como masas de croquetas y croquetas conformadas, vegetales encurtidos, procesamiento de frutas en dulces y mermeladas, mantecados, y otras variedades.

Actualmente, presta servicios minoristas con la venta directa a la comunidad en la cafetería conocida como Chocolatera, en la que expenden sobre todo productos elaborados por el Proyecto de Desarrollo Local, incluidas bolitas de queso, pan con distintos acompañantes, y bebidas.

En el intercambio se explicó, cómo el proyecto tributa a la economía financiera municipal, con importantes sumas a partir de sus ingresos y utilidades. También cómo se vincula de forma sistemática con consejos populares y otras instituciones a las que beneficia con sus producciones de forma diferenciada, como Círculos Infantiles y Sistemas de Atención a la Familia, mediante apadrinamiento.

Como parte del encuentro se firmó por primera vez en Moa un Convenio de Patrocinio del Proyecto de Desarrollo Local a la emisora de radio local, en el cual se busca el beneficio mutuo desde las oportunidades que permite la Ley de Comunicación Social.

Los trabajadores de la prensa en Moa como parte de la Jornada nacional realizarán similares intercambios con el colectivo de MAXTEX, de la Universidad local, el tradicional encuentro Buró-CAM- Prensa y cerrará la celebración con la entrega de reconocimientos a mie la periodistas del canal comunitario y la emisora la voz del níquel y la Distinción al Mérito Periodístico por la obra de la vida a la periodista Leonor Legrá Lobaina.