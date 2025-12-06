Meritorio Trabajo de Limpieza e Higienización en el Municipio de Moa Tras el Paso del Huracán Melissa

En el municipio de Moa, se lleva a cabo un meritorio trabajo de limpieza e higienización tras el paso del potente huracán Melissa, que afectó gravemente la región oriental del país.

Este desempeño es fundamental para restablecer la normalidad en el municipio minero metalúrgico y garantizar la salud y seguridad de sus habitantes.

En las tareas convergen entidades locales como las productoras Comandantes Pedro Soto Alba y Ernesto Che Guevara, la mecánica Gustavo Machín,ETECSA, Comunales la Empresa Electrica entre otras que han estado presentes en esta noble labor, aportando recursos y mano de obra para enfrentar los estragos causados por el fenómeno meteorológico.

El compromiso y dedicación de la fuerza laboral en conjunto con la comunidad han sido clave para remover escombros, limpiar calles y espacios públicos, así como para desinfectar áreas afectadas y realizar la desoctruccion de fosas, que ante las constantes lluvias provocaron el desbordamiento de estás.

Este trabajo conjunto no solo refleja la solidaridad y el espíritu comunitario de los habitantes de Moa, sino que también destaca la importancia de la colaboración entre el sector empresarial y las autoridades locales en momentos de crisis.

Gracias a estos esfuerzos, la comunidad avanza hacia la recuperación y la reconstrucción, mostrando una admirable resiliencia ante la adversidad.