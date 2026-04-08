Celebrado  en Moa Aniversario 68 de la Operación “La Niña», conocida como la Primera Toma de Moa por el Ejército Rebelde.

Con un acto cargado de emotividad, protagonizado por niños de diversos centros educativos, Moa conmemoró el aniversario 68 de la Operación “La Niña”, una acción militar llevada a cabo por tropas del Segundo Frente Oriental Frank País el 31 de marzo de 1958 en la pista aérea de esta localidad.

En la actividad, el Historiador de la ciudad, Alexander Paz, explicó que un pelotón al mando del teniente Samuel Rodiles Planas tomó la pista aérea, requisó varias camionetas y las ubicó a los costados, listas para encender las luces y garantizar el aterrizaje de un avión procedente de Costa Rica que llegaría con armas y hombres. La aeronave nunca arribó, pues finalmente fue desviada a una pista en la Sierra Maestra; no obstante, la misión se cumplió.

De regreso, Ameijeiras decidió organizar una compañía con los escopeteros que se encontraban en los campamentos de El Lirial y Andrés, dando así origen a la Compañía C del Segundo Frente Oriental Frank País.

Durante el encuentro que celebró el Aniversario 68 de la Primera Toma de Moa, fueron reconocidos escuelas y combatientes del Consejo Popular Rolo-Veguita destacados en la actividad patriótico-militar.

Al acto asistieron la Primera secretaria del Partido, Yiganis Cruz Martínez, el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Alexei Martínez Mora y otras autoridades de la localidad.