Evalúa Gobernador de la provincia de Holguín en Moa Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Con la presencia del Gobernador de la provincia de Holguín, Manuel Francisco Hernández Aguilera, se efectuó en Moa una sesión extraordinaria del Consejo de la Administración Municipal. El objetivo central del encuentro fue evaluar la implementación local de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido, el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, así como el funcionamiento de los órganos municipales.Al exponer los avances, Yasel Alfonso González Fuentes, Intendente del municipio, detalló que, en cumplimiento de las directivas provinciales y municipales, Moa ha aprobado 96 acciones específicas.Estas iniciativas, proyectadas hacia el 2026, se enfocan en prioridades claves como el incremento y diversificación de los ingresos externos, la producción de alimentos, la mejora en la calidad de los servicios y las políticas sociales.

Durante el debate, múltiples intervenciones destacaron los esfuerzos del territorio para potenciar la producción alimentaria mediante alternativas locales. Se subrayó, igualmente, la necesidad de aplicar la ciencia y la innovación en el sector agroalimentario, con la participación activa de todos los actores económicos.Para ello, se propuso impulsar la economía circular y el encadenamiento productivo, además de ejercer un control más riguroso sobre la creación, funcionamiento y aporte de los Proyectos de Desarrollo Local, en línea con la Estrategia de Desarrollo Municipal.El Gobernador Provincial, Manuel Francisco Hernández Aguilera, insistió en la importancia de concentrar los esfuerzos en las prioridades definidas. «Para hablar de Moa y entender lo que queremos, una de las prioridades es, sin duda, la producción de alimentos», expresó la autoridad del Gobierno en la provincia. «Si esto no está bien, hay que identificar las adversidades y resolverlas. Es posible lograrlo con mayor empeño y con nuestros propios esfuerzos», afirmó Hernández Aguilera, durante la sesión extraordinaria del Consejo de Administración en Moa.Actualmente, Moa trabaja de manera intensiva en el cumplimiento de los 10 Objetivos del Programa de Gobierno, para lo cual la implementación efectiva de su Estrategia de Desarrollo Municipal se erige como el principal mecanismo para reimpulsar la economía local.