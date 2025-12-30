Reconocida Moa como Destacada, durante el evento nacional «Educación, Protagonismo Infantil Inclusión Educativa y Género para la Reducción de los Multiriesgos de Desastre y Resiliencia ante el cambio climático desde las escuelas a las comunidades en Cuba.»

Por el impacto de los temas tratados y los resultados concretos que fueron expuestos fue evaluada Moa, como Relevante a través del reconocimiento de las exposiciones de los educadores moenses que participaron en el evento nacional «Educación, Protagonismo Infantil Inclusión Educativa y Género para la Reducción de los Multiriesgos de Desastre y Resiliencia ante el cambio climático desde las escuelas a las comunidades en Cuba,» desarrollado en la ciudad de Matanzas.

Durante los talleres, ponencias e intercambios realizados los docentes hicieron énfasis en las experiencias y buenas prácticas desarrolladas en las instituciones educativas Clodomira Acosta del consejo popular Rolo Veguita y Juan Manuel Márquez,ubicada en Armando Mestre,entre las docenas de escuelas donde se materializa el proyecto.

Una de las mayores fortalezas validadas durante el intercambio de saberes, fue el resultado tras el impacto del huracán Melissa por esta parte de la región oriental que ante la devastadora fuerza del potente evento hidrometeorologico no se lamentó la pérdida de vida humana.

Por su impacto en la ciudad de Matanzas, sede del evento nacional se realizó una Mesa Redonda sobre «Las espectativas de la generalización en otras provincias del país,», siendo Moa un referente en Holguín, donde confluyen también de esta provincia Sagua de Tánamo y Mayarí.

En el encuentro nacional se demostró que este proyecto pondera a los niños, adolescentes y jóvenes a fortalecerse y desempeñar un rol protagónico en la identificación y solución de problemas relacionados con los Multiriesgos que presentan sus comunidades

El proyecto » Educación, Protagonismo Infantil Inclusión Educativa y Género para la Reducción de los Multiriesgos de Desastre y Resiliencia ante el cambio climático desde las escuelas a las comunidades en Cuba», lleva dos años de implementado e inició materializándose en dos centros escolares y actualmente convergen en el mismo ,más de 12 con inclusión no solo del nivel educativo Primaria, sino de otros como es la Enseñanza Preuniversitaria, del territorio.

El enfoque del proyecto integra la perspectiva de género para que todos los escolares participen de forma equitativa en las actividades educativas comunitarias en la adaptación del cambio climático.