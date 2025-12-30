Trebejistas holguineros con discreta actuación en el Zonal Oriental

Los representantes holguineros que participaron en el Zonal Oriental de Ajedrez 2025, con sede en la provincia de Las Tunas, tuvieron una discreta actuación, al no conseguir cupos para la final nacional en ninguno de los dos sexos.Un total de seis trebejistas asistieron al certamen, con resultados por debajo de sus posibilidades. Los más cercanos a lograr el boleto clasificatorio fueron David Calzadilla, en el apartado masculino, y Dairenis Guerrero, en el femenino, ambos ubicados en el tercer lugar de sus respectivas competencias.

Por Carlos Alberto García Aballe

En el sector masculino alcanzaron los cupos el local Alfredo Aguilera Rodríguez, de Las Tunas, con 8,5 unidades, y el granmense Jeorling Batista Suárez, con 8 puntos. El holguinero David Calzadilla finalizó tercero, con 7 unidades. Completaron la actuación del equipo Héctor Luis Fuentes, quinto puesto con 6 unidades, y Manuel Darío Ochoa de la Rosa, con 5,5 puntos.Por su parte, en el femenino se impuso la representante de Santiago de Cuba, la Maestra FIDE Leanneth María Bosch, con 7,5 puntos, seguida por Karen Torres, de Granma, con 6 unidades. El tercer lugar correspondió a la holguinera Dairenis Guerrero, también con 6 puntos. Las otras ajedrecistas de la provincia fueron Evelitce Salazar, octava con 3,5 puntos, y Lianet Aguilera, quien sumó 3 unidades.