Pueblo moense rinde homenaje póstumo a los combatientes caídos en la República Bolivariana de Venezuela.

El sentir del pueblo moense se constata una vez más, al rendir homenaje póstumo a los 32 combatientes caídos en la protección de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y su esposa Cilia Flores. La cremería ubicada en el centro de la ciudad, es el escenario donde trabajadores de las diferentes entidades, estudiantes,amas de casa y pueblo en general acuden para demostrar su dolor ante la caída de los cubanos, quienes se enfrentaron en desigual combate contra el ejército del gobierno norteamericano. Al recorrer el local y observar las fotos , los moenses también sienten orgullo por los combatientes porque una vez más, Cuba muestra al mundo que por sus venas corre sangre mambisa. El homenaje a los 32 héroes y mártires fallecidos en el cumplimiento del deber en suelo venezolano, constata desde esta tribuna que su pueblo reclama la liberación del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Las voces de los hombres y mujeres del municipio minero se alzan para expresar:¡ No a la injerencia del imperialismo en América Latina!. ¡Honor y gloria a los caídos!