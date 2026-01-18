Noticias Noticias Moa

Pueblo moense rinde homenaje póstumo a los combatientes caídos en la República Bolivariana de Venezuela.

16 de enero de 2026
Maria Antonia Cabrera Hernandez

El sentir del pueblo moense se constata una vez más, al rendir homenaje póstumo a los 32 combatientes caídos en la protección de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y su esposa Cilia Flores. La cremería ubicada en el centro de la ciudad, es el escenario donde trabajadores de las diferentes entidades, estudiantes,amas de casa y pueblo en general acuden para demostrar su dolor ante la caída de los cubanos, quienes se enfrentaron en desigual combate contra el ejército del gobierno norteamericano. Al recorrer el local y observar las fotos , los moenses también sienten orgullo por los combatientes porque una vez más, Cuba muestra al mundo que por sus venas corre sangre mambisa. El homenaje a los 32 héroes y mártires fallecidos en el cumplimiento del deber en suelo venezolano, constata desde esta tribuna que su pueblo reclama la liberación del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Las voces de los hombres y mujeres del municipio minero se alzan para expresar:¡ No a la injerencia del imperialismo en América Latina!. ¡Honor y gloria a los caídos!

Copyright © 2026 CMKV La Portadora del Mensaje | Emisora La Voz Del Níquel, fundada el 24 de julio de 1979
Director: Camilo Velazco Petittón.
Facebook Twitter Youtube