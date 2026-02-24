Tomado del perfil del Seminternado Amistad Cuba Holanda

El Grupo Empresarial Lateral Blue, al cual pertenece Bluesafe B.V, protagonizó un nuevo hito en su trayectoria de colaboración con la comunidad de Moa.

A través de sus empresas Seablinc Canada Inc. y Seablinc B.V, y junto al esfuerzo de los trabajadores de la Empresa Mecánica del Níquel, se realizó la reparación y acondicionamiento de los baños del seminternado «Amistad Cuba-Holanda».

Este proyecto, no solo mejora las condiciones higiénicas y el bienestar de los niños y niñas que cada día acuden a la escuela, sino que reafirma el profundo vínculo de amistad que une a Lateral Blue con el pueblo de Moa.

En esa labor, se destaca la participación de los trabajadores de la Empresa Mecánica del níquel, cuyo esfuerzo I fue esencial para garantizar la calidad de la obra, permitiendo que este gesto solidario se materializara en un entorno más digno y adecuado para la formación de los más pequeños.

Para el colectivo del seminternado «Amistad Cuba-Holanda», este proyecto es mucho más que infraestructura; pues es una muestra de un compromiso inquebrantable con el futuro de Moa. La relación con su pueblo trasciende lo comercial, devenido en un vínculo de hermandad que los impulsa a seguir trabajando juntos por el bienestar de la comunidad, según publica la página de Facebook de esa la Institución Educativa.

El Grupo Lateral Blue continuará desarrollando iniciativas que generen un impacto positivo y duradero, siempre con la convicción de que el crecimiento empresarial debe caminar de la mano con el desarrollo de las comunidades donde tienen la oportunidad de colaborar.