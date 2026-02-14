Reciben reconocimientos trabajadores y colectivos de la Empresa de Comercio y Gastronomía de Moa por sus aportes al superávit del territorio en acto por el día nacional de ese sector.

El día de los trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, fue celebrado en acto organizado en la unidad El Patio. El encuentro contó con la presencia de Géisel Ramírez Vargas, Miembro del Buró Municipal del Partido, Yoandris Hernández Cordero, secretario general de la CTC en Moa, y Sorayda Muñoz Eckles, Vice-Intendente del Consejo de la Administración Municipal para los programas de los Servicios, y directivas de organizaciones de masas del territorio.Las actividades del Comercio, la gastronomía y los servicios tuvieron un complejo 2025, en el que, a pesar de las dificultades y limitaciones en los suministros, la Empresa Municipal de Comercio, entre otras, lograron aportar la superávit de Moa. Por ello ha sido oportuno el reconocimiento a sus trabajadores en ocasión del día del sector, el 4 de febrero, cuando se recuerda y rinde homenaje al mártir Fernando Chenard Piña, comerciante que ofrendó su vida a la lucha contra la dictadura batistiana.En el acto se reconocieron cuatro unidades de venta de la canasta básica, que destacaron como Bodegas del Pueblo: La Cubana y Costa Norte del Consejo Popular Coloradas, La Época, de Centeno, y El Paraíso de Punta Gorda. También se hizo reconocimiento colectivo a secciones sindicales que cumplen de forma sostenida con la Emulación Socialista, y liquidaron en enero las finanzas y el Aporte a la Patria. Fueron ellas la unidad del SAF El Huracán, la Cremería Amistad, la UEB Tierra Roja, y las Bodegas El Clavel, Mercado 2 La Playa y Mercado 2 Miraflores. En el orden individual se entregaron certificados por sus resultados durante el año, en los servicios e indicadores sindicales, a 13 mejores trabajadores entre todas las UEB, Bodegas, Mercados Industriales, unidades de gastronomía, SAF, la dirección municipal de la Empresa de Comercio, y de la Empresa Mayorista de Alimentos. Yadiniesky Breffe Pantoja, Directora de Comercio en Moa, en las conclusiones del encuentro reconoció la labor consagrada de los trabajadores del sector en Moa durante el pasado año, convocándoles a lograr, desde la iniciativa y el ingenio, similares o superiores resultados en este 2026.Además les transmitió en su día, la felicitación a nombre de la dirección de las empresas, del CAM, del Partido y el gobierno de la localidad.