Repudian  moenses acto vil y  prepotente del Gobierno y ejército de Estados Unidos a Venezuela, que ocasionó la muerte de 32 combatientes cubanos.

El pueblo de Moa en acto de reafirmación se sumó al respaldo que toda Cuba ha ofrecido al hermano pueblo bolivariano de Venezuela, tras la agresión directa que realizaran el gobierno y ejército norteamericano en esa tierra suramericana, secuestrando a su presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y su esposa, acto magnicida que ocasionó la muerte de 32 combatientes cubanos que preservaban la seguridad del mandatario.

Presidieron la concentración Yiganis Cruz Martínez, Primera secretaria del Partido en Moa, Alexei Martínez Mora, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y otras autoridades junto al pueblo trabajador. En el centro de la ciudad minera parte de sus ciudadanos acudieron a expresar su repudio a una acción tan vil, prepotente, violenta, amparada en acusaciones infundadas al presidente obrero chavista, vinculándole con presunto narcotráfico.

Raúl Izquierdo, secretario del Comité UJC de la empresa Comandante Ernesto Che Guevara, habló en nombre de los trabajadores de la industria cubana del níquel, reafirmando que la República Bolivariana de Venezuela cuenta con la solidaridad de los jóvenes cubanos, en particular los de Moa, para defender su soberanía y su proyecto social.

Por su parte el Doctor en Ciencias Alexander Paz, profesor de la Universidad de Moa y presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en Moa, rememoró los lazos históricos de la hermandad cubano – venezolana, que tienen en la lealtad y disposición del Héroe Nacional José Martí, una de sus expresiones fundamentales, cuando visitó aquel país suramericano en el siglo 19.

Más fuertes y vibrantes estuvieron las voces no solo de los oradores, sino de los artistas que cantaron a la solidaridad y la libertad en el acto de apoyo a Venezuela y a su pueblo en el centro de la ciudad moense. La lealtad de sus ciudadanos fue expresada por varios de los asistentes.